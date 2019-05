Une députée LREM annonce sa candidature à la mairie de Nantes et... partage une photo de Montpellier

La députée de Loire-Atlantique Sophie Errante a annoncé mercredi sa candidature à l'investiture LREM pour la mairie de Nantes pour 2020. Or pour se faire, elle a partagé une photo de la ville de... Montpellier, comme le rapporte Presse Océan.

Une photo de... Montpellier

Pour annoncer sa candidature, Sophie Errante, native de Nantes a publié sur son site Internet une photo de la place des Trois Grâces sur La Comédie, une place située à Montpellier. Contactée par Presse Océan, la députée a expliqué que l'erreur avait été commise en interne, "la photo du site n'a pas été vérifiée", a-t-elle reconnue. Elle a depuis été retirée du site.

La députée du Vignoble Sophie Errante (LREM) se déclare candidate pour l’investiture à Nantes avec, sur son site, une photo de la place Graslin.... de Montpellier https://t.co/Fild5ugpGE#municipales2020#Nantes#LREM#Montpellierpic.twitter.com/lgJpVsmgEA — Emmanuel Vautier (@EmmanuelVautier) 29 mai 2019

De nombreux détournements

Néanmoins cette confusion entre la place Royale de Nantes et celle de Montpellier n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Des internautes ont à leur tour partagé des photos soi-disant à Nantes mais évidemment provenant d'ailleurs.

A Nantes, il y a aussi de belles rues commerçantes pic.twitter.com/KQtC1eWp8z — Benoit Stichelbaut (@bstichelbaut) 29 mai 2019

Hâte de découvrir les arènes de Nantes pic.twitter.com/sXMWCT1Rm3 — Julien (@julientec) 29 mai 2019

La fontaine de la place royale de Nantes a été inaugurée en 1865 et présente une figure féminine (Amphitrite) entourée de trois femmes et de deux hommes (qui représentent la Loire et ses affluents L’Erdre, Le Cher, le Loiret et La Sèvre). La sculpture de Montpellier représente en revanche les Trois Grâces et a été inaugurée en 1776, rappelle Presse Océan.