«Une crise qui se rajoute à la crise» : après le Covid-19, le théâtre plombé par l'inflation

Un grand rideau rouge qui s'ouvre et une salle captivée. Le monde du théâtre continue d'émerveiller petit et grand, malgré ses difficultés ces dernières années. Pourtant, à l'occasion de la journée mondiale du théâtre, le bilan n'est pas entièrement négatif. Notamment parce qu'en termes de fréquentation, la reprise est bel et bien là, le public est au rendez-vous dans les salles.

"La saison actuelle a commencé vraiment sur les chapeaux de roue. Et on s'aperçoit que le théâtre, qui est un des arts les plus vieux qui existe, c'est quelque chose qui concerne tout le monde et qui continue de fonctionner. Et ça, c'est très rassurant", explique Nicolas Dubourg, président du syndicat des entreprises artistiques et culturelles.

Répondre à l'inflation

Cependant, l'inflation galopante préoccupe beaucoup les théâtres qui se relèvent à peine de la crise du Covid-19. "C'est une crise qui se rajoute à la crise", regrette Nicolas Dubourg. "Les coûts de l'énergie, c'est un premier sujet évidemment, mais on est aussi dans une inflation qui impacte les salariés et donc, qui nécessite de nécessaires revalorisations salariales. Mais dans l'état actuel des finances des théâtres publics, on n'est pas en mesure d'y répondre à la hauteur de ce qui devrait être le cas", s'alarme le syndicaliste.

Alors, pour donner un coup de pouce aux employés du secteur, le syndicat en appelle à l’aide des pouvoirs publics, pour faire face à cette nouvelle crise.