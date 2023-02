Place des femmes dans la science : un escape game pour retrouver le nom d'une scientifique

Au départ du parcours, ce samedi après-midi, six étapes à franchir à l'aide d'une carte et d'une série de questions. Le format se veut ludique, avec des bénévoles pour aiguiller les joueurs. Le but principal est de mettre en valeur les femmes scientifiques, à l'occasion de la journée mondiale des femmes de sciences. Clara Michaud, l'une des membres de l'association Terminus de sciences, glisse au micro d'Europe 1 un indice sur l'époque de la scientifique à trouver. "Contemporaine, donc elle est encore en activité. Sur les vingt dernières années, elle a beaucoup travaillé", confie la bénévole.

Mettre en les femmes scientifiques contemporaines en valeur

Le mystère reste entier autour de son nom. Les participants auront une heure pour le découvrir et de comprendre comment les femmes continuent de faire avancer la recherche. "Il y a un peu une idée reçue que l'âge d'or des femmes scientifiques était au XXᵉ siècle et on a voulu montrer qu'il existe encore beaucoup de femmes scientifiques qui font des découvertes et en tout cas qui travaillent activement", explique-t-elle.

Les noms de rue de Cherbourg seront féminisés pendant le jeu de piste avec des scientifiques comme Marie Curie ou encore Emmanuelle Charpentier, prix Nobel de chimie il y a trois ans. Des figures amenées à inspirer les prochaines générations.