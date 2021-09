En quoi consistent les cérémonies chamaniques autour du cacao ?

C'est la nouvelle tendance qui émerge dans les pays anglo-saxons : les rituels autour du cacao. Ce sont des cérémonies qui sont consacrées à cet ingrédient. Le but : débloquer les bienfaits du cacao tout en étant accompagné par de la musique telle une cérémonie chamanique. On peut reconnaître que cette tendance a les avantages de mettre en avant à la fois une pratique ancestrale qui est tournée vers le positif. Et puis, elle rappelle aussi les bienfaits du cacao.

Les multiples bienfaits du cacao

Avant de rentrer en détail dans la cérémonie, il faut rappeler que le cacao n'est pas la même chose que le chocolat. C'est simplement sa base. Le cacao est donc une poudre de graines de cacaoyer, un arbre considéré comme une plante médicinale.

Le cacao a un tas de propriétés et peut agir sur le cholestérol, les rhumatismes, sur l'arthrite, et sur la tension artérielle. C'est un ingrédient riche en fer, en magnésium, en vitamines, en cuivre, avec des effets anti-inflammatoires. Et surtout, il permet de libérer de la dopamine et des endorphines qui jouent sur l'humeur. Il contient même de l'anandamide, qui a un impact sur la motivation et le sens du plaisir.

La cérémonie cacao : comment ça marche ?

La cérémonie autour du cacao date des cultures indigènes d'Amérique latine, dédiées à la guérison. En premier, on prépare le cacao dans une forme liquide, comme un café. On peut y ajouter du lait de coco, des huiles essentielles, des épices, ou de la vanille. Après l'avoir bu, les personnes se fixent des "intentions". Similaires à la méditation, ce sont des objectifs auxquels on dédie ce moment de calme. S'ensuit une série d'exercices de respiration pour se mettre encore plus en transe.

Il est important de noter qu'il n'y a pas d'altération de la conscience dans cette cérémonie. Le but est de travailler sur des blocages et des traumatismes, de dissoudre les énergies négatives et de stimuler la créativité.

Une cérémonie à la maison ?

Cette cérémonie est possible à faire chez soi. Selon Shani Jay, fondatrice du blog "She Rose Revolution", il faut d'abord choisir un cacao éthique et tester le goût qui vous convient. Pour l'animation, elle conseille de choisir des activités selon vos préférences que ça soit le chant, la méditation, etc. C'est donc à vous de faire votre propre cérémonie sur mesure.