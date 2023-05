Une association de consommateurs alerte sur les French Tacos

Depuis quelques années, les French Tacos, à la galette de blé, font fureur chez les plus jeunes. Le sandwich est très gras. Pour l'association de défense des consommateurs CLCV, le French Tacos est une bombe calorique.

1.600 calories

Dans ces tacos, trois viandes, deux sauces, des frites, du fromage et tout un tas d'autres ingrédients sont ajoutés à la demande. Le tout est enroulé dans une galette de blé. Cette version ultra grasse du tacos mexicain explose le compteur de calories contenues dans un seul produit.

"En moyenne, un French Tacos, apporte 1.600 calories donc c'est à peu près 60 % des apports énergétiques recommandés pour une journée entière pour un adolescent. Des Tacos XL peuvent atteindre un kilo et représente quasiment la totalité des besoins journaliers", explique Lisa Follé, responsable alimentation à la CLCV.

Des tacos démesurés

Le tacos est apparu il y a seulement quelques années sur le marché des fast food, les restaurants de tacos sont aujourd'hui omniprésents sur le territoire et ciblent surtout les jeunes.

"Ces types de produits sont proposés même dans les kebabs indépendants. On voit vraiment ce genre de sandwich se multiplier partout. Les jeunes qui les consomme de plus en plus parce qu'ils sont aussi assez accessibles financièrement", poursuit Lisa Follé.

La CLCV alerte également sur le caractère addictif de ces sandwichs. Elle recommande d'informer davantage sur leur valeur nutritionnelle et surtout d'interdire les tailles de tacos démesurées dans tous les restaurants.