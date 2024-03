«Un vrai défi» : répétition générale sur le parcours de la flamme olympique, à quatre mois des Jeux de Paris

Répétition grandeur nature pour la flamme olympique. Dans une ambiance festive, 90 personnes se relaient ce vendredi dans un exercice de simulation depuis l'abbaye de Clairvaux jusqu'à Troyes. Ici à Romilly-sur-Seine, le porteur, tout sourire avec sa torche éteinte dans la main, vient de passer à une vitesse de quatre kilomètres par heure.

"On est dans la dernière ligne droite", estime Tony Estanguet

La première à s'être élancée ce matin, à Nogent-sur-Seine, c'était Joëlle, 59 ans. En situation de handicap, elle vient de réaliser le rêve de sa vie : "C'est super, c'est impressionnant. Je suis tellement fière de l'avoir fait que je crois que je peux mourir tranquille, même si elle n'était pas allumée. C'est la plus belle chose, avant de partir à la retraite, qui me soit arrivée".

Tout au long du parcours, sur le bord de la route, en plein soleil, des dizaines de curieux se réjouissent d'assister à ce test grandeur nature, comme Cynthia : "Heureuse de voir qu'elle passe ici et hâte de voir la vraie cette fois-ci passer dans notre commune". Des centaines de personnes sont mobilisées, notamment pour assurer la sécurité.

Une répétition à laquelle assiste, enthousiaste, le patron des Jeux olympiques de Paris 2024, Tony Estanguet : "C'est vrai que c'est une nouvelle excitation, une nouvelle étape pour Paris 2024. On est dans la dernière ligne droite, clairement. Et ça, c'est un vrai défi en termes de coordination. On avait vraiment besoin de ce test de coordination". Le vrai relais de la flamme olympique, avec ses 11.000 porteurs, débutera le 8 mai prochain à Marseille.