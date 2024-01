JO Paris 2024 : le relais de la flamme sous très haute sécurité

Du 8 mai au 26 juillet, la flamme olympique sillonnera la France de Marseille à Paris. Tout au long de son parcours, elle sera protégée par un "gardien de la flamme". Un militaire, un policier ou un gendarme sera chargé spécifiquement de veiller à ce qu’elle ne s’éteigne jamais, y compris la nuit puisqu’il leur est même demandé de dormir avec.

65 villes étapes

Pendant la journée, ces gardiens courront aux côtés des relayeurs. La flamme s’arrêtera dans 65 villes étapes et traversera 100 sites emblématiques de l’Hexagone. Outre ce gardien de la flamme, d’autres gendarmes et policiers entoureront celui portera la flamme. Ces derniers devront intercepter n’importe quelle personne qui surgirait du public et qui s’approcherait trop près de la torche olympique. "C’est quasiment le même dispositif que pour une personnalité de haut rang", souligne un spécialiste de la protection rapprochée.

Selon les informations d’Europe 1, deux scénarios de sécurisation ont été planifiés par la Place Beauvau. Un convoi dit "d’engagement" qui comprend les véhicules promotionnels, les partenaires olympiques ou encore l’assistance médicale et un autre convoi, plus agile. À chaque fois, les motards et les fourgons seront en nombre et un système de lutte anti-drone qui sera systématiquement embarqué dans le convoi.