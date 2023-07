Un village de Moselle a enfin trouvé son médecin en lui proposant de prendre en charge son loyer

Lunettes cerclées sur le nez, Marie accueille avec sa voix douce ses nouveaux patients dans son cabinet. Deux mois à peine après son arrivée, la jeune diplômée de 28 ans a déjà un agenda bien rempli. "J'ai eu pas mal de rendez-vous. Déjà, la semaine prochaine, je n'avais pas mal de demandes et c'est vrai que je n'ai pas de trou avec des créneaux qui ne seraient pas pris", explique la jeune docteure.

Un soulagement pour le village

Il faut dire que sa venue était très attendue dans le village. Dépourvu de médecins depuis plus de deux ans, c'est un réel changement de vie pour Christelle, dont le mari est paralysé. "J'avais un médecin à Courcelles-Chaussy, donc cela fait au moins une quinzaine de kilomètres avec la voiture. Et en dix mois, il est venu deux fois voir mon mari. Je vois la différence avec elle", témoigne cette habitante.

Un soulagement aussi pour le premier édile. "La Moselle est quand même un département où il y a beaucoup de population. Il y a de l'activité. On est aussi la première couronne autour de Metz. Je ne pensais pas que ce serait trop compliqué et c'était un chemin de croix", détaille Christian Petit, qui pensait trouver un remplaçant bien plus rapidement. Alors, pour s'assurer que la médecin va rester. La commune prend en charge le loyer du cabinet et l'achat du matériel médical.

"C'est vrai que c'était quand même une aide non-négligeable parce qu'en tant que jeune médecin, je n'aurais pas eu les moyens de m'installer où que ce soit. Moi, je voulais m'installer en campagne, donc c'était l'occasion", souligne Marie. D'ici à l'année prochaine, elle devrait intégrer les nouveaux locaux que la commune est en train de rénover pour elle et les deux infirmières du village.