Un nouvel épisode de canicule débute lundi dans le sud de la France

35 à 39 degrés en journée, et des nuits étouffantes : un nouvel épisode de canicule devrait toucher le sud de la France lundi avant de monter vers le nord mardi et mercredi. Ardèche (07), Drôme (26), Gard (30), Pyrénées-Orientales (66) et Vaucluse (84) : cinq départements ont été placés sous vigilance orange dans le sud de la France.

Ils devraient traverser un "nouvel épisode caniculaire dont l'intensité et la durée seront moindres que celles de l'épisode précédent", a précisé Météo-France dimanche dans un bulletin. Les dix autres départements du quart sud-est de la France ont été placés en vigilance jaune.

Les températures de nouveau élevées

Quelques jours après une vague de chaleur exceptionnelle qui a duré deux semaines, les températures ont de nouveau été élevées dimanche après-midi du Roussillon à la Provence. 36 degrés ont été relevés à Marseille, Montpellier et Perpignan dimanche à 16H00, et 38 à Nîmes.

Au sud de Nîmes (Gard), attisé par le Mistral et la Tramontane, un incendie a détruit 200 hectares de pinède dimanche soir, et quatre pompiers ont été blessés, dont un gravement.

Un important panache de fumée grise et orangée a nécessité la fermeture partielle de l'autoroute A9. Le Gard avait été placé samedi, pour la première fois de la saison, en niveau "danger extrême" sur la zone du Gard Rhodanien.

Un autre feu s'est déclaré en fin d'après-midi à une vingtaine de kilomètres de Marseille, à hauteur des Pennes-Mirabeau.

Cette multiplication d'épisodes de fortes chaleurs est une conséquence directe du réchauffement climatique selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre (liées à la production d'énergie, aux transports, à l'industrie) augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence. "La chaleur s'intensifie à nouveau", a prévenu Météo-France.

La chaleur devrait se faire sentir dès le matin et dans l'après-midi de lundi dans le sud, avec des températures de 35 à 38 degrés sur les départements placés en vigilance orange, et des pointes à 39 degrés vers le Gard.

L'épisode de forte chaleur devrait "s'étendre mardi et mercredi sur de nombreuses régions", à l'ouest et dans la vallée du Rhône, prévoit Météo-France.

Le pic de chaleur attendu pour mercredi

À l'échelle de la France, le pic de chaleur est attendu pour mercredi avec des maximales souvent supérieures ou égales à 35°C et des pointes à 39 ou 40 degrés sur le sud-ouest.

Ce pic devrait cependant être "bref dans de nombreux départements", selon Steven Testelin, prévisionniste à Météo France, et de l'air moins chaud pourrait arriver jeudi par le nord-ouest.

Météo France recommande de veiller sur les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées.

La déshydratation ou un coup de chaleur (fièvre, peau chaude, rouge et sèche, maux de tête, nausées) peuvent aussi toucher les sportifs et les personnes qui travaillent dehors.

La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a vécu son mois de juillet le plus chaud depuis 1947. Au niveau de la France, juillet 2006 est resté plus chaud.

Le mois de juillet le plus sec depuis 1958

La France a par contre connu son mois de juillet le plus sec depuis le début des mesures, en août 1958, a confirmé Météo France. L'Europe occidentale a fait face en juillet à une sécheresse historique et à deux vagues de chaleur en à peine un mois, au cours desquelles se sont déclenchés des feux de forêt ravageurs comme en Gironde ou désormais en Grèce.

La préfecture de la Gironde a annoncé que le département allait de nouveau être placé en vigilance rouge pour un risque de feux, interdisant la circulation des personnes et des véhicules en forêt entre 14h et 22h.

L'accès aux forêts est aussi strictement interdit dans le Vaucluse, et dans 4 des 25 massifs des Bouches-du-Rhône. Dans le Jura, de nouvelles restrictions d'eau s'appliquent lundi. L'arrosage des pelouses et de tout espace vert est interdit, tout comme le remplissage des piscines privées, ou le lavage des véhicules.