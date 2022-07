Canicule : à Aix-en-Provence, les touristes fuient le soleil

Chapeau, lunettes et boisson fraîche : dans les rues d'Aix-en-Provence, Françoise et ses enfants ont décidé de siroter un granité à la fraise face à la chaleur écrasante. "Nous venons d'acheter quatre litres d'eau, plus des brumisateurs", s'exclame-t-elle dans un sourire.

Au croisement de la rue, c'est l'attroupement devant un bar à jus de fruits. Amandine commande un jus vert, composé d'ananas, de pomme et de concombre. À part dans les boutiques de boissons fraîches, c'est assez calme l'après-midi, même pour des vacances. "On a quand même du passage malgré tout, les touristes sont là, mais ils viennent plutôt en fin de soirée", explique à Europe 1 Sébastien, gérant du stand lavandin d'Aix sur le Cour Mirabeau.

L'heure est à l'adaptation

Et si le son des cigales chante plus fort que jamais, le soleil, lui, frappe aussi très fort. Une chaleur difficilement supportable pour les Aixois et les touristes. Certains évitent le soleil la journée, souffrant de la chaleur.

Il ne reste donc plus que les parcs pour s'abriter de la chaleur. Henri, 86 ans, et sa compagne, 92 ans, ont sorti les petites chaises de camping à l'ombre des arbres. "Les rues d'Aix, nous les fréquentons le matin uniquement parce que c'est encore assez supportable, mais l'après-midi, c'est infernal."