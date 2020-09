Un lave-vaisselle instantané pour se passer définitivement des gobelets en plastique

Depuis le 1er janvier 2020, dans le cadre de l'application de la "loi plastique", certains produits en plastique à usage unique sont interdits à la vente en France. Si certains optent désormais pour une gourde, qui à l'avantage d'être facilement réutilisable, d'autres utilisent sur le lieu de travail des verres ou des tasses simples. Sauf que le nettoyage de ces dernières peut s’avérer long. Et avec la crise sanitaire, les vaisselles groupées avec les tasses de tous les salariés d'une entreprise ne sont pas recommandées. Toutefois, il existe peut-être une solution car en dix secondes, une tasse ou un verre peut être lavé, désinfecté et séché. On vous explique.

Pas besoin d'eau ou de détergent

Une start-up française, AUUM (l'acronyme de la phrase "Arrêtons l'usage unique maintenant"), a développé un lave-verre instantané. Avec cet appareil, on peut prendre le premier mug venu et être sûr que dix secondes après, il sera parfaitement propre. Le principe est le même que celui employé dans les bars : on pose son verre ou son verre sur un support et la machine envoie un jet de vapeur à haute pression à l’intérieur, ce qui va le nettoyer.

auum, tout est dans le nom : Arrêtons l’Usage Unique Maintenant.



Pas besoin de détergent... ni d'arrivée d'eau : la machine en utilise très peu. Il suffit donc de remplir le petit réservoir présent sur l'objet. Cette initiative n'est pas nouvelle en France. Dans l'Hexagone, les start-ups françaises sont à la pointe.