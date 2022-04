Loire-Atlantique : un gagnant du Loto perd six millions d'euros car il n'a pas réclamé son gain

Coup de chance raté. En Loire-Atlantique, un joueur de loto est passé à côté de six millions d'euros, malgré sa combinaison gagnante, a précisé samedi le site spécialisé Tirage-gagnant. La date limite était fixée à minuit dans la nuit de vendredi à samedi. Selon nos confrères du Parisien, la somme ne sera donc pas versée par la Française des jeux, malgré plusieurs avis de recherche et des appels passés dans les médias locaux. En tout, il était possible de gagner 12 millions d'euros le 12 février. Deux personnes ont trouvé la combinaison gagnante : 45, 22, 28, 40, 37 et le numéro chance 10. L’une d’elles, qui se trouvait dans le département de la Dordogne, a réclamé son gain. Pour l’autre, c’est donc raté.

Une situation rare

La situation reste assez rare en France, selon les informations du site Tirage-gagnant. Toutefois, des sommes astronomiques n'ont pas été réclamées outre-Atlantique. Exemple : 71 millions d’euros qui ont été perdus par un gagnant de la loterie Powerball aux États-Unis, et outre-Manche, au Royaume-Uni, c'est près de 80 millions d'euros qui n'ont pas été demandés en 2012 après un tirage de l'EuroMillions.

Au total en France en 2021, 71 millions d'euros n'ont pas été récupérés par les joueurs, rappellent Tirage-gagnant et Le Parisien mais il s'agit pour l'immense partie de sommes beaucoup plus modestes.