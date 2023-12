Un élève casse une assiette dans un collège, ses parents reçoivent une facture de 3,28 euros

Au collège Léonard­ de­ Vinci de Witry-lès-Reims, dans la Marne, on ne plaisante pas avec la vaisselle de la cantine. Un élève de 5e l'appris à ses dépens et ses parents aussi. Ce collégien, rapporte le quotidien l'Union, a dû présenter à ses parents une facture d'un montant de 3,28 euros après avoir cassé une assiette, de façon accidentelle, jure-t-il.

"C’est incompréhensible. On parle d’un gamin de 12 ans qui casse une assiette pour la première fois, sans le faire exprès. Et on vient de­ mander aux parents de la rembour­ser ! Je trouve ça mesquin. Ça représente quoi une assiette ? À̀ quoi cor­respond exactement cette somme de 3,28 euros ? J’en ai parlé́ autour de moi, personne ne comprend. Si mon beau-fils avait cassé́ volontairement, bien sûr qu’il devrait être sanctionné. Je trouverais ça normal, mais là̀ ce n’est pas le cas", a pesté le beau-père du jeune adolescent auprès du quotidien.

Une réponse pleine d'ironie

Pas de quoi ébranler la direction de l'établissement qui assure n'avoir fait qu'appliquer le règlement en vigueur. Rappelant également que la vaisselle cassée, devant nécessairement être rachetée, finit par peser sur les finances du collège. "Nous ne sommes pas le seul établissement à le faire", se défend ainsi un responsable scolaire.

Le beau-père du collégien a donc assuré qu'il obéirait à la sanction et qu'il règlerait la somme due. Mais pas de n'importe quelle manière. Préférant manier l'ironie, il a fait savoir que le montant de l'assiette serait payé "en pièces d'un centime", ce qui en nécessitera donc 328. Pas un problème pour l'intéressé qui assure avoir déjà prévu le coup.