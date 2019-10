Un double infanticide à Strasbourg, le père en garde à vue

Deux enfants âgés de 9 et 12 ans ont été retrouvés tués dimanche à Strasbourg aux côtés de leur père qui a tenté de se suicider, a appris l'AFP, lundi, de source proche du dossier, confirmant une information des Dernières nouvelles d'Alsace (DNA). L'homme de 46 ans a été placé en garde à vue lundi pour "assassinat".

La mère a alerté la gendarmerie

Les deux enfants, un garçon et une fille, ont été retrouvés morts dimanche soir aux côtés de leur père, qui avait tenté de mettre fin à ses jours et a été hospitalisé, a précisé cette source. C'est la mère des enfants qui a prévenu la gendarmerie, a-t-on ajouté. "La teneur d'un écrit trouvé dans sa boîte aux lettres et émanant du père des enfants lui faisait craindre que ce dernier ait pu attenter à leur vie et se suicider", a précisé la procureur de la République de Strasbourg, Yolande Renzi.

La section de recherches de la gendarmerie de Strasbourg a été chargée de l'enquête.