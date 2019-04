Un couple écroué pour violences sur leur bébé de 4 mois

Un couple d'une trentaine d'années habitant Bourg-en-Bresse dans l'Ain a été mis en examen et écroué ce week-end pour des violences présumées sur leur petite fille de 4 mois qui est dans le coma, a appris l'AFP auprès du parquet. Le bébé, hospitalisé à Lyon, présente des fractures du crâne, des côtes, des lésions cérébrales laissant penser au "syndrome de l'enfant secoué", explique à l'AFP le procureur de Bourg-en-Bresse Christophe Rode, confirmant une information du Progrès.

La mère évoque une chute involontaire. Les parents, qui n'étaient pas connus des services de police, ont d'abord nié les faits. Puis la mère a parlé d'une chute involontaire et le père de massages, détaille encore le procureur. L'enquête va donc dans un premier temps tenter de clarifier cette piste de la chute, ajoute le procureur, qui évoque une possible "explication d'opportunité". En attendant, les parents ont été mis en examen pour "violences volontaires par ascendant sur mineur de moins de quinze ans" et placés en détention provisoire.