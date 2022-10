Un billet numérique commun pour le train et l'avion, disponible en novembre

La SNCF va lancer le 16 novembre avec 12 compagnies aériennes partenaires des billets numériques permettant de combiner directement des voyages en TGV et en avion passant par les aéroports parisiens d'Orly et Roissy, a indiqué la compagnie vendredi. Le service "Train + Air" proposant un double billet existe depuis 28 ans et est actuellement utilisé par 300.000 personnes par an, mais il impose encore aux voyageurs d'aller récupérer un billet SNCF en gare en descendant de leur avion.

Le nouveau système de billet numérique, expérimenté depuis un an avec Air France, met fin à ces contraintes. Il comprend une prise en charge des voyageurs en cas de retard du train ou de l'avion, précise la SNCF. Le billet combiné a été discrètement mis en vente fin juillet.

Billet disponible au départ de 18 gares françaises

"On voulait être sûrs que ça marche. Et ça marche", a précisé une porte-parole de la SNCF à l'AFP. Les compagnies associées à la SNCF sont Air France - qui fournit la moitié des voyageurs -, Air Austral, Air Caraïbes, Air Tahiti Nui, Air Transat, Corsair, Emirates, Etihad, French Bee, Qatar Airways, Royal Jordanian et Vietnam Airlines. "On a beaucoup d'autres compagnies qui sont intéressées", selon la porte-parole.

Le billet est disponible au départ de 18 gares françaises - notamment Lyon, Lille, Nantes, Rennes et Strasbourg - et de Bruxelles, reliées par TGV avec l'aéroport Charles-de-Gaulle (Roissy) et celui d'Orly via la gare de Massy-TGV. "Ce nouveau processus de réservation devrait permettre d'accroître le nombre de villes accessibles en 2023", a indiqué la porte-parole.

Quelque 3 millions de voyageurs prennent chaque année le train pour rejoindre les deux aéroports parisiens, selon la SNCF. Son objectif est de vendre 600.000 billets combinés "Train + Air" d'ici cinq ans.