"Un appel à témoins sera lancé aujourd'hui dans l'affaire Matzneff", annonce Rémy Heitz

INTERVIEW

La littérature, le sport, le cinéma. De nombreuses affaires de viols secouent la société française. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour viols et agressions sexuelles sur mineurs par personne ayant autorité sur la victime, après le témoignage de la patineuse française Sarah Abitbol. Elle accuse son ex-entraîneur, Gilles Beyer, de viols alors qu’elle n’était âgée que de 15 à 17 ans. Pourtant, les faits risquent d'être prescrits et la tenue d'un procès serait ainsi compromise. Rémy Heitz, procureur de la République à Paris revient sur l'utilité d'une telle procédure judiciaire, pour la première fois sur Europe 1. Il explique que la prescription des faits n'est pas encore établie pour les affaires Abitbol ou Matzneff.

Un appel à témoins

"La démarche du parquet de Paris dans ces affaires compliquées et sensibles c’est toujours, lorsqu'il s'agit de mineurs, que les faits soient prescrits ou non, d'ouvrir enquête. Il y a plusieurs objectifs : la manifestation de la vérité, mais aussi vérifier si les faits sont prescrits, et faire en sorte qu'il n'y ait pas de victimes oubliées." Il rappelle l'importance de porter un regard "de juriste" sur les faits, en prenant en compte l'évolution de la loi sur la prescription, dont le délai est actuellement de 30 ans. "C'est très compliqué, il faut combiner un certains nombres de facteurs : la date des faits, la loi applicable, l'âge de la victime", énumère Rémy Heitz.

Afin de ne pas oublier les autres victimes, de leur permettre de s'exprimer et prendre en compte leur parole, le procureur de la République de Paris annonce le lancement ce mardi d'un appel à témoins dans une autre affaire récente, l'affaire Matzneff, afin d'encourager la parole d'autres victimes éventuelles.L'écrivain Gabriel Matzneff est accusé de viol par l'éditrice Vanessa Springora, alors qu'elle n'était âgée que de 14 ans. Elle a relaté ses agissements dans son livre, Le Consentement.

Libérer la parole des victimes

"Nous avons cette démarche à la fois pour les victimes connues, pour celles qui publient des ouvrages sur ce qu'elles ont vécu, mais nous le faisons aussi quotidiennement et depuis très longtemps pour l’ensemble des victimes, parfois plus anonymes, qui se manifestent et qui nous saisissent", explique Rémy Heitz. "Même si elles ne nous saisissent pas, nous sommes parfois amenés à nous auto-saisir de ces faits extrêmement graves, lorsqu'ils ont été commis sur des mineurs."

Mais comment reconnaître le statut des victimes sans procès ? En effet, s'il s'avère que les faits sont prescrits, un procès au pénal sera impossible. "C'est le principe de la prescription", concède le procureur de la République. "Mais encore une fois dans notre démarche nous essayons déjà de faire la lumière sur ces faits extrêmement graves. C'est avant tout par le procès pénal que ce statut pourra être reconnu. Il est donc important que la parole se libère pour qu’il puisse y avoir des procès."

"La démarche c’est vraiment en parler", rappelle Rémy Heitz. "Ne pas hésiter surtout à se diriger vers un service de police, vers la justice pour que des investigations puissent être menées. Dans un soucis aussi de prévention,car quand on interpelle l'auteur de tels faits, souvent des prédateurs qui agissent de façon sérielle, on assure une prévention et on évite d’autres drames."