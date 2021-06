Un animateur jugé à Saint-Omer pour des viols et agressions sexuelles contre 14 enfants

Un animateur doit comparaître à partir de jeudi devant les assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer pour des viols, tentatives de viol et agressions sexuelles commis contre quatorze très jeunes enfants, à Outreau, dans le Pas-de-Calais. L'enquête a débuté en mars 2017, lorsque la mère d'un petit garçon de quatre ans qui était en contact avec cet animateur dans un centre socio-culturel d'Outreau a dénoncé à la police des violences sexuelles contre son fils. En garde à vue, cet homme alors âgé de 29 ans au casier judiciaire vierge a reconnu des atteintes sexuelles contre ce petit garçon, dont une tentative de viol dans le dortoir du centre, qu'il a filmée, mais aussi contre quatre autres enfants, âgés de quatre ou cinq ans.

Jugé pour des agissements sur 14 enfants, 12 petits garçons et deux fillettes

Certaines s'étaient déroulées dans une école d'Outreau où il intervenait pendant les temps d'activités périscolaires. Il est finalement jugé pour des agissements sur 14 enfants, 12 petits garçons et deux fillettes, entre septembre 2015 et mars 2017. Pour cinq de ces enfants, il est accusé de viol. Le jeune homme, qui a été placé en détention provisoire, reconnait certains faits mais en nie d'autres. Il doit également répondre de détention et consultation habituelle d'images pédopornographiques.

Il intervenait dans plusieurs écoles et dans ce centre socio-culturel, à la fois comme animateur, AVS (auxiliaire de vie scolaire, chargé d'accompagné un enfant handicapé scolarisé en milieu ordinaire) et bénévole. Il avait également accompagné des colonies de vacances d'enfants de militaires mais aucun fait ne lui est reproché dans ce cadre. Son avocate, jointe par l'AFP, n'a pas souhaité faire de déclaration à la presse.

"Considéré comme un véritable pédagogue"

Dans les structures d'Outreau où il travaillait, l'animateur était "considéré comme un véritable pédagogue", "très bien noté, extrêmement apprécié de ses collègues et de la direction", souligne Me Fabienne Roy-Nansion, avocate de deux familles. "Le recueil de la parole des enfants s'est fait de façon très précautionneuse, il n'y a pas de pollution de la parole des enfants", se félicite cette avocate, qui était aussi intervenu dans l'affaire dite "d'Outreau". Outre les familles des enfants, la Voix de l'enfant s'est portée partie civile dans ce dossier. "Il faut une mobilisation de l'opinion publique sur sa responsabilité de signaler" ce type de faits, souligne la présidente de l'association, Martine Brousse. "Que s'est-il passé pour que personne ne se soit aperçu de rien pendant des années ? Des informations ont-elles été transmises sans être traitées ?", s'interroge-t-elle.