«Un an de travail et en quatre minutes, plus rien» : face à la grêle, les vignerons du Beaujolais désespèrent

Il n'y a pourtant eu que deux jours de chaleur à plus de 30 degrés à Villié-Morgon, dans le Rhône, mardi et mercredi. Mais cela a suffi mercredi, en fin de journée, pour provoquer un orage violent qui s'est abattu sur les monts du Beaujolais vers 18 h 30 estime Damien Coquelet, vigneron à Villié-Morgon.

"Fin du travail à 18 h 30, en voiture, il y a eu de gros orages. Il y a eu aussi des gros grêlons qui sont tombés, des balles de ping-pong, avec beaucoup de vent. Donc ça, ça fait beaucoup de mal. Cela a duré quatre minutes et c'est long quand on voit la grêle tomber. Puis, on est impuissant, on ne peut rien faire, on regarde juste le mal qui se fait", explique le vigneron.

Un an de travail balayé en quatre minutes

Damien Coquelet a rapidement compris que les dégâts étaient importants sur ses vieilles vignes de cru Morgon. La floraison vient de se terminer où des raisins minuscules sont apparus seulement la semaine dernière.

"On peut voir que ces intempéries ont cassé les raisins et abîmer les grappes. On voit les plaies. Ça va être mort, tout va sécher, c'est foutu. C'est un travail de l'année. Un an de travail et en quatre minutes, plus rien", déplore-t-il au micro d'Europe 1. D'autres vignes du secteur, comme à Fleury ou Juliénas, ont été touchées. Il y a eu aussi des dégâts importants dans le vignoble du Mâconnais, un peu plus au nord.