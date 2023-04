Ukraine : revenus en France avec des armes, deux militants d'ultradroite condamnés à six mois de prison ferme

Deux militants d'ultradroite, interpellés samedi à Paris avec des armes de guerre à leur retour d'Ukraine, ont été condamnés lundi à 15 mois d'emprisonnement dont neuf avec sursis, a-t-on appris auprès du parquet de Paris. Les deux hommes ont été jugés pour transport et détention d'armes lors d'une audience de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) - sorte de plaider-coupable à la française.

Deux hommes arrêtés à la gare de Paris-Bercy

Outre les peines de prison, ils ont écopé d'une interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant cinq ans. Selon le parquet, qui confirmait une information du Parisien, ils ont été arrêtés à la gare de Paris-Bercy, à la descente d'un Flixbus en provenance de Lviv.

Les deux hommes étaient en possession notamment d'optiques et de chargeurs de munitions classés en arme de guerre, et déclaraient avoir combattu en Ukraine, a ajouté le ministère public, qui a précisé qu'aucun des deux n'avait auparavant comparu devant le tribunal correctionnel. Ils étaient fichés pour atteinte à la sûreté du territoire et étaient à ce titre surveillés par la DGSI, ont confirmé deux sources proches du dossier.