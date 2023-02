«Trop commerciale», «on a plus l'âge» : offrez-vous encore des cadeaux pour la Saint-Valentin ?

C'est le jour-J pour les amoureux. Comme chaque année, la Saint-Valentin est l'occasion de se retrouver en tête-à-tête avec sa moitié. Pour certains, "c'est une fête peu trop commerciale", pour d'autres comme Marie et Serge, après 48 ans de mariage, "ce n'est plus de notre âge". "On n'attend pas la Saint-Valentin pour se faire des cadeaux", rétorque Serge, quand Marie ironise en expliquant au micro d'Europe 1, "se faire des cadeaux toute seule".

"Un cadeau original"

Et puis, il y a les grands classiques, qui se dirigent vers les cadeaux incontournables : fleurs, bijoux, "et restaurant, pour pouvoir marquer le coup et profiter un peu de cette soirée". La nourriture, valeur sûre, mais aussi parfois source d'originalité. C'est le cas de Nellay, qui vend beaucoup de pâtisseries en forme de sexe féminin et masculin, à l'occasion de la fête des amoureux.

"C'est un cadeau original qui change un peu du chocolat basique en forme de cœur", soutient le vendeur. Et d'ajouter : "C'est drôle et c'est un beau cadeau". Mais, il y a aussi des couples un peu plus poétiques, qui vont même parfois jusqu'à s'offrir tout simplement Paris, pour quelques jours. "C'est un endroit très romantique", souligne avec émerveillement ce couple de touristes, en vacances dans la capitale. De quoi passer un 14 février inoubliable.