Trois sites et applis pour commémorer le 8-Mai de façon simple et ludique

Il y a 74 ans cessaient les combats entre les Alliés et les forces de l'Axe, qui rendaient les armes. Entre les commémorations officielles du 8-Mai, organisées un peu partout en France, et les émissions spéciales à la télévision, la période est propice à se replonger dans ce moment charnière de l'histoire. Seul ou en famille, des sites et applis permettent de revivre de façon simple et ludique la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Une carte des lieux de mémoires

Peut-être avez-vous déjà pratiqué le tourisme de mémoire, en visitant les lieux symboliques de la Seconde Guerre Mondiale. On pense instinctivement à la Normandie avec le Mémorial de Caen, le Cimetière américain de Colleville, etc. Mais il y a pleins d’autres endroits méconnus à visiter, en France et ailleurs.

Un passionné breton a décidé de tous les compiler dans une carte interactive. Le site s’appelle KilRoyTrip et il sera bientôt décliné en application. Il y a plus de 1.500 lieux de mémoires répertoriés et classés par type, des musées aux cimetières en passant par les avions ou les tanks conservés. La carte est très complète et permet de savoir facilement s'il y a un lieu en rapport avec la Seconde Guerre mondiale près de chez soi ou de son lieu de vacances.

Dans la peau d'un résistant

Le mouvement de la Résistance a été bien documenté grâce aux témoignages des résistants qui ont survécu. Mais ce n’est pas évident de se mettre à leur place et d’imaginer comment ils menaient leur vie clandestine. C’est tout le concept de Voyages en Résistance, une application conçue avec l’aide des ministères de la Défense et de l’Éducation nationale.

On y incarne un personnage fictif qui intègre la Résistance. Le jeu utilise la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'il faut filmer son environnement pour pouvoir réaliser des missions, seul ou au sein d’un réseau : surveillance, tractation, sabotage… Le jeu est très immersif et grâce à sa documentation très fournie sur le fonctionnement de la Résistance et son impact sur la Libération, il peut servir d'outil pédagogique pour l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale.

>> Téléchargez Voyages en Résistance sur l'AppStore ou sur Androïd

Un "jeu sérieux" pour les enfants

Faire découvrir la vie sous l'Occupation aux enfants grâce à un jeu, c'est possible ! Ça s’appelle Les Grandes Grandes Vacances, c’est adapté d’un dessin animé diffusé sur France 3 en 2015 et on peut y jouer en ligne. Ça se passe pendant la guerre, dans un village normand : Ernest et sa petite sœur Colette sont placés chez leurs grands-parents et apprennent à vivre avec la présence des Allemands.

Le jeu se compose de missions très simples qui permettent d’aborder la Seconde Guerre mondiale avec un prisme enfantin, à travers les tickets de rationnement, le couvre-feu, l’entraide entre voisins, etc. Mais rien n'est éludé, à l'instar de la collaboration de certains Français, montrée à travers le personnage d'un épicier. Tout se joue à la souris, c’est très accessible et prenant pour les enfants… et leurs parents !