Trois nouvelles adresses culinaires à tester en 2021

Qui dit nouvelle année, dit nouveauté. Cette année, plus que jamais, on va repartir (on l'espère) à la conquête de nouvelles saveurs. Pour cela, Charlotte Langrand dans l'émission La Table des bons vivants de Laurent Mariotte a réuni de nouvelles adresses de bouche, souvent imaginées avant la pandémie, qui fleurent bon la gourmandise. De Paris à Marseille, petit tour d'horizon.

La première pâtisserie du chef Bertrand Grébaut

"C'est au 65, rue de Charonne à Paris que se trouve la première pâtisserie du chef Bertrand Grébaut", explique Charlotte Langrand. "Elle est baptisée avec humour Tapisserie. Un jeu de mot inspiré des enfants qui inversent un peu les syllabes. Ici, on retrouve l'esprit décalé du restaurant Septime, dont Bertrand Grébaut est le chef. Mais attention, ici, il n'y a pas de viennoiserie classique ni de pain, mais une offre autour du bon café, du goûter et du dessert à la Française. On y trouve des gâteaux durables et de saison, plutôt rustiques, avec des farines bio locales, du sucre non raffiné, du beurre fermier. Et dans la vitrine, vous pouvez vous offrir des religieuses au foin, un Kouign-Amann, une tarte Bourdaloue ou encore un millefeuille minute."

Travail d'équipe

"Le chef Olivier Canal du Bouchon La Meunière et ceux du Bistrot du potager, Franck Delhoum et Florian Rémont, se sont associés pour ouvrir leur épicerie commune, 11 rue Neuve, à Lyon. Vous avez des menus locaux avec beaucoup de foie gras maison, du vin, de la bière, des plats cuisinés à partager", énumère la chroniqueuse. "Il rouvre le 4 janvier. Soyez là." De quoi doublement se régaler, bien au chaud à la maison pour une expérience culinaire inédite.

Copine comme cuisine

"À Marseille, 27 rue Fontange, trois copines ont décidé de créer un restaurant-cantine nommé La Caterine", explique Charlotte Langrand. "C'est un concept qui reprend les codes de la cantine avec la qualité d'un vrai restaurant. Alors il n'y aura pas de personnel de salle pour inciter le client à passer commande directement au chef. Un moyen de restaurer le lien client-chef. En attendant l'ouverture, le 5 janvier, elles ouvrent à la vente à emporter." À la carte, vous trouverez une carte de saison à maximum 9 € avec entre autre des cromesquis de bouillabaisse, des kebab au poulpe...