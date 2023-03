«Trimestre anti-inflation» : de nombreux Français n'ont pas connaissance du dispositif

L'opération du "trimestre anti-inflation" a été lancée ce mercredi pour aider les Français face à la nette augmentation des prix sur leur panier de courses, qui se poursuit depuis plusieurs mois. En ce premier jour de mise en place du dispositif, rares sont les supermarchés qui l'ont déjà fait. Europe 1 l'a remarqué après la septième enseigne de distribution visitée, car seulement le magasin Casino proposait le panier anti-inflation, avec 500 produits à moins d'un euro. Une boite d'anchois passe par exemple de 2,25 euros à 99 centimes si elle est de la marque du distributeur.

Mais faudrait-il encore que les premiers concernés aient connaissance de ce dispositif, que l'on peut reconnaitre par un logo avec un caddy bleu, blanc, rouge. "Non, ça ne me dit rien, je n'ai pas vu ça non... Les prix bloqués, c'est-à-dire qu'ils sont moins chers ? Je n'avais pas entendu ça.", admet Jeanne, cuisinière et mère d'un enfant. Pourtant, elle bénéficierait volontiers de cette opération, son budget de courses étant de 50 euros par mois.

"Ce n'est pas un trimestre qu'il faudrait faire, c'est tout le temps !"

Quant à Philippine, une étudiante de 20 ans, ces produits à prix cassés lui seraient tout aussi utiles. "C'est clair qu'on ne sera pas contre. Si je tombe dessus, je serai contente, surtout si ça peut impacter, en bien, le prix de mes courses. J'essaie de ne pas dépasser 35 euros par semaine, 40 maximum."

Mais certains clients ne sont pas convaincus par l'initiative du gouvernement et des grandes enseignes, comme Jérôme qui estime que ce n'est pas suffisant : "Ce n'est pas un trimestre qu'il faudrait faire, c'est tout le temps. Qu'ils fassent des prix justes toute l'année et puis c'est tout ! C'est comme l'histoire des soldes, on s'en fout. Après ça peut être une bonne chose si ça peut aider les gens..."

Le dispositif méconnu par le directeur d'un magasin

Les clients ne sont apparemment pas les seuls à ignorer cette proposition, disponible pendant 100 jours. Le directeur d'un supermarché, dont l'enseigne est pourtant partenaire du trimestre anti-inflation, confie ne pas en avoir entendu parler, alors que d'autres assurent le mettre en place dans les tout prochains jours et rappellent avoir leur propre campagne de promotion en vigueur depuis plusieurs mois.