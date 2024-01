Épiphanie : malgré l'inflation, le prix de la galette des rois n'augmente pas en 2024

C'est la première fête de l'année et elle fait toujours plaisir aux enfants comme aux parents : l'épiphanie. Comme chaque année, les enfants vont se cacher sous la table pour distribuer les parts de galette. Une galette qui n'a pas vu son prix augmenter. Il faut aujourd'hui compter, entre trois et cinq euros la part et pas plus de 30 euros la galette moyenne.

"Chaque boulangerie est responsable des tarifs qu'elle va faire"

Malgré la hausse des prix du sucre, du beurre ou encore des amendes, le tarif global dans les boulangeries reste similaire à celui de 2023. Cette année-là, l'augmentation avait toutefois été de 10%. Pour Dominique Anract, président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française, l'enjeu est de trouver le bon rapport qualité-prix : "Chaque boulangerie est responsable des tarifs qu'elle va faire. Chaque artisan va choisir son beurre, ses différentes matières avec des différents parfums. Avec le juste prix, on sait que ça se vend".

>> À ÉCOUTER - Une recette de galette pour ceux qui ne sont pas adeptes de la frangipane : la galette comtoise

Chez les industriels, les tarifs ne bougent pas d'un centime. Picard affiche sa galette à 6 euros 99, exactement le même prix que l'année dernière. Du côté de la grande distribution, les enseignes vont plus loin. Elles cassent les prix : divisé par deux chez Casino pour atteindre 4 euros 90 et moins 50 centimes chez Lidl où la galette est à 4 euros 49. Les enseignes font peu de marge sur ces produits qui leur servent avant tout à attirer les consommateurs.