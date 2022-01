Très net rebond des mobilisations anti-pass sanitaire, plus de 100.000 manifestants en France

Les manifestations des anti-pass sanitaire et "antivax" ont connu samedi un très net rebond, avec 105.200 participants dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur, soit une mobilisation plus que quadruplée par rapport à la précédente, le 18 décembre. À Paris, trois cortèges ont rassemblé 18.000 personnes, selon le ministère qui a fait état de 10 interpellations et de trois membres des forces de l'ordre blessés légèrement. Dans le reste du pays, où il y a eu 24 interpellations et sept policiers blessés légèrement selon le ministère, ils étaient 87.200 dans la rue.

La précédente journée de mobilisation avait rassemblé le 18 décembre 25.500 personnes dont 5.500 à Paris, majoritairement à l'appel des Patriotes du candidat à la présidentielle Florian Philippot (4.500). Une pause avait eu lieu les 26 décembre et 2 janvier, en raison des fêtes. Le pic de mobilisation des opposants à la vaccination ou au pass sanitaire avait été atteint le 7 août avec 237.000 manifestants dans toute la France.