Anti-pass : à Paris, ils manifestent «surtout pour dire à Macron qu'on l'emmerde»

Aujourd'hui à Paris, trois cortèges ont rassemblé 18.000 personnes , selon le ministère. L'un d'eux était organisé par les Patriotes, le mouvement de Florian Philippot. Ils se sont rassemblés au Palais-Royal dans le 1er arrondissement de la capitale. Comme l'annonçaient les autorités, il y avait plus de monde que d'habitude , malgré une météo capricieuse. Pas de quoi décourager Thierry, venu tout d'abord pour dire non au pass vaccinal . "C'est insensé qu'il essaye de mettre de côté une énorme partie de la population sous prétexte qu'un vaccin qui ne fonctionne pas, fonctionne", assène-t-il. "Le principe de vouloir séparer les gens, c'est un scandale."

Étienne non plus n'en veut pas de ce pass vaccinal . "Je ne peux plus aller au cinéma, je ne peux plus voyager, je ne peux pas aller au restaurant : ça fait des mois que ça dure. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas me vacciner ?" s'interroge-t-il en dénonçant une atteinte à ses libertés. S'il manifeste aujourd'hui, "c'est surtout pour dire à monsieur Macron qu'on l'emmerde, mais profondément". Le président a été conspué cet après-midi tout le long du cortège.

"Un président de la République ne doit pas parler comme ça"

Sur des affiches tendues par les manifestants, on pouvait apercevoir le visage d'Emmanuel Macron , barré d'une grande seringue. Les propos du chef de l'État en début de semaine visant les non-vaccinés ont choqué et sont encore dans tous les esprits. C'est notamment ce qui a poussé Martine à protester aujourd'hui. "C'est scandaleux. Un président de la République ne doit pas parler comme ça, c'est tout. Il a été élu pour tout un peuple", raconte-t-elle. Les organisateurs des différents rassemblements parisiens ont déjà promis d'autres manifestations dans les semaines à venir.