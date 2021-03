Trafic et violences à Beauvais : la maire va demander des renforts policiers à Castex et Darmanin

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sont attendus à Beauvais, dans l’Oise, vendredi matin. Dimanche, trois policiers ont été blessés suite à des échauffourées sur fond de lutte contre le trafic de drogue en début de semaine, dans le quartier d’Argentine. La maire de la ville, Caroline Cayeux, compte bien profiter de cette visite pour réclamer des effectifs supplémentaires.

60 gendarmes en renfort cette semaine

Sur tous les téléphones, les vidéos tournent encore : on y voit des policiers visés par des tirs de mortiers d’artifice, et, un peu plus loin, une voiture en feu. "Ça n’arrive pas souvent, c’est un grand truc", témoigne un jeune auprès d’Europe 1. Pourtant, il ne semble pas surpris : "ici, à Beauvais, il y a beaucoup de vente de drogues. Ça circule beaucoup", assure-t-il. "C’est beaucoup moins caché qu’avant", constate un autre jeune. "Les policiers empêchent ce trafic, du coup les jeunes s’en prennent à eux", résume-t-il.

La sécurité est l'affaire de tous.

Loin des polémiques, les #policiers agissent!

Depuis lundi, 3 de nos collègues ont été blessés.

Des #CRS ont été envoyés en renfort.

Force doit rester à la loi.

La #Police a rétabli le calme, encore hier soir, à #Beauvais.

Nous ne céderons rien! pic.twitter.com/tRQNeZp2nl — Commissaires de Police SICP (@SICPCommissaire) March 3, 2021

Au pied des barres d’immeuble, les voitures calcinées ont disparu. Elles ont été remplacées par des cars de CRS qui patrouillent. Cette semaine, 60 gendarmes ont été dépêchés à Beauvais. "Cette présence s’est faite ressentir, il y a une sécurisation plus importante aujourd'hui. Ça montre aussi que, malheureusement, sur le territoire, on aimerait plus de forces de police. Plus de police, ça veut dire plus de proximité, le sentiment d’être en sécurité et vivre sereinement avec sa famille", confie Mohamed Betraoui, responsable des centres sociaux.

Suite aux 2 nuits de violence dans nos quartiers, où les forces de l'ordre et les pompiers ont été pris pour cible, des véhicules et du mobilier urbain brûlés, j'ai demandé une réponse ferme, avec sollicitation de @Prefet60 et des services de @Interieur_Gouvpic.twitter.com/YVlvanMlru — Caroline Cayeux (@carolinecayeux) March 2, 2021

Pour sécuriser ces quartiers, la maire de la ville Caroline Cayeux réclame une vingtaine de policiers supplémentaires.