«Tout le monde est pris dans la même logique mortifère» : le cri du coeur d'un médecin frondeur

Des médecins menacent de déserter le système pour être mieux payés. D'après eux, la consultation n'est pas suffisamment valorisée alors que des négociations avec le gouvernement sont en cours.

Investir dans plus de moyens

Adrien Kombo, médecin dans le Finistère, n'est pas loin de jeter l'éponge. Il menace de quitter le système conventionnel si le prix de la consultation n'augmente pas. "Il faut que l'acte soit valorisé pour qu'on fasse peut-être moins d'actes mais qu'on puisse déléguer certaines choses et être mieux payé", détaille le médecin au micro d'Europe 1.

Mieux payé, c'est-à-dire 30 euros au lieu des 26,50 euros en place actuellement. L'idée n'est pas de s'enrichir personnellement mais de pouvoir investir pour soulager une médecine à bout de souffle. "On le voit à l'hôpital avec toutes les catastrophes qui s'enchaînent aux urgences. On le voit aussi dans le système libéral. Tout le monde est pris dans la même logique mortifère d'être payé de moins en moins en regard du coût de la vie", livre Adrien Kombo.

D'après le praticien, le coût actuel de la consultation ne permet pas aux médecins d'embaucher de la main-d'œuvre : "On nous demande d'embaucher des assistants mais au prix de la consultation, c'est quasiment du suicide économique. Donc si on peut adapter nos honoraires, on pourra faire plus d'embauche, agrandir les cabinets, avoir du matériel pour faire et donner aux jeunes envie aussi de s'installer".

Pour l'heure, ils sont près de 5.000 médecins généralistes en France à avoir signé cette fameuse lettre d'intention.