«Tout est nouveau» : derniers préparatifs pour les professeurs qui vont connaître leur première rentrée scolaire

Si les 850.000 professeurs retournent dans leur classe aujourd'hui pour préparer la rentrée, cela fait bien des semaines qu'ils réfléchissent à l'année scolaire à venir, notamment sur les cours qu'ils vont donner. Pour les nouveaux professeurs par exemple, il faut tout construire, de A à Z.

"J'ai un peu de pression"

C'est ce qu'a fait Sarah, en Vendée, qui s'apprête à enseigner l'économie au lycée pour sa première rentrée scolaire. Après ce travail très solitaire, elle avait hâte de voir du monde : "Aujourd'hui, il est prévu de rencontrer les collègues, la direction, de parler des aspects matériels, de découvrir les locaux, comme fonctionne la salle de photocopie, où se trouve la salle des professeurs. Toutes ces petites choses qu'on n'aura pas le temps de faire le jour de la rentrée".

Les emplois du temps sont aussi distribués, avec parfois quelques négociations entre les enseignants et la direction pour réaménager les horaires. Sarah compte aussi sur cette journée pour glaner quelques derniers conseils sur la façon dont elle doit gérer sa classe : "On va faire un échange de pratiques entre enseignants. J'ai un peu de pression parce que c'est une reconversion professionnelle et que tout est nouveau. La difficulté, elle peut venir d'une classe dans laquelle on a des élèves inattentifs qui n'ont pas envie de travailler, donc ce sera un peu la surprise".

Réponse donc lundi, lors de la rentrée des élèves. Une échéance bien préparée et attendue avec impatience.