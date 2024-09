Cyril Hanouna - Rentrée scolaire : «Il n'y aura toujours pas un professeur devant chaque classe», déclare Olivier Dartigolles

Faut-il instaurer le port de l'uniforme à l'école ? Alors que des expérimentations sont menées ici et là dans l'Hexagone, certains aimeraient bien voir l'initiative se généraliser dans l'ensemble des établissements. Mais pour le chroniqueur Olivier Dartigolles, le principal enjeu de cette rentrée scolaire 2024 est ailleurs. S'il concède que l'uniforme à l'école "peut donner l'idée d'une égalité", sans pour autant "régler les inégalités scolaires", il souhaite avant tout alerter sur le manque d'enseignants. "Le vrai problème de cette rentrée, c'est qu'il n'y aura toujours pas un professeur devant chaque classe", déplore-t-il au micro de Cyril Hanouna dans On marche sur la tête. Le métier traverse en effet une importante crise d'attractivité avec plus de 3.000 postes non pourvus cette année.