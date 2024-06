Tourteau, pomme granny et avocat, une recette d’Yves Camdeborde

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 5 minutes

Pour 4 personnes

Ustensiles nécessaires pour le servir : 4 Petites coupelles et 4 cuillères à entremets

Ustensiles nécessaires pour cuisiner : 1 petite casserole, 1 mixer plongeur et son bol, 1 couteau, 1 planche, 1 cuillère, 1 saladier

Ingrédients : Pour le crémeux de lait d’amande : -2 œufs -20cl de lait d’amande -1 cuillère à soupe généreuse de feuilles de basilic -10cl d’huile d’olive -1 cuillère à café de jus de citron vert - Sel, piment d’Espelette Pour le tourteau : - 12 pinces de tourteaux cuites - 1 avocat bien mûr - 1 pomme Granny Smith - 10gr de graines de tournesol torréfiés - 5cl d’huile d’olive - 2gr de curry -Sel, poivre, piment d’Espelette

Préparation :

- Crémeux de lait d’amande :

Réaliser les œufs mollets : prendre une casserole d’eau, la porter à ébullition et y cuire les œufs entier pendant 5 minutes, puis les rafraichir dans de l’eau froide. Les écaler et les mettre dans un bol haut (bol mixeur). Y mettre tous les ingrédients et mixer fortement de façon à obtenir un mélange uniforme et fin. Assaisonner de sel, poivre et piment d’Espelette. Conserver au frais.

- Tourteaux :

Décortiquer les pinces des tourteaux. Tailler l’avocat et la pomme (épluchée) en petits cubes. Dans un grand saladier, mélanger délicatement tous les ingrédients et assaisonner de bon goût avec le sel, le poivre et le piment. Réserver au frais.

- Finition au moment du service :

Dans vos 4 petites coupelles bien froides, répartissez à parts égales le tourteau. Puis lissez légèrement avec le dos d’une cuillère. Recouvrez la surface avec la crème d’amande de façon à la masquer. Servir bien frais.

Nota bene :

- Si vous ne trouvez pas de pinces de tourteaux cuites chez votre poissonnier, achetez des conserves de chair de tourteaux, on en trouve de très bonne qualité. Dans ce cas, comptez 100gr de tourteaux égouttés par personnes.

- L’avocat est un produits aujourd’hui très controversé, vous pouvez le remplacer par des petits pois. Compter 40gr de petits pois écossés par personnes. Les passer 2 minutes à l’eau bouillante salée et les rafraichir. Les petits pois congelés peuvent aussi l’affaire, ils n’ont pas le gout des petits pois frais mais ils conservent les qualités nutritives.