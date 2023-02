Tourisme en France : 57,9 milliards d'euros de recettes, un record

Bonne nouvelle : c'est le retour des touristes étrangers. Selon les chiffres de l’agence Atout France, le tourisme international a rapporté 57,9 milliards d'euros en 2022 à la France, soit 1,2 milliard d'euros en plus par rapport aux recettes du tourisme international en France en 2019.

Les Belges, les premiers touristes à venir dans l'Hexagone

Cela est dû à l'appétence grandissante des touristes étrangers pour l'Hexagone. En tête, les Belges avec 7,3 milliards d'euros dépensés en France en 2022. S'ensuit les Américains qui ont déboursé 34% de plus qu'en 2019. Deuxième explication, les Français privilégient de plus en plus le tourisme local et ont moins tendance à voyager hors de France. "On a plus de Français par rapport à d'habitude et plus des pays d'Europe proches. Mais aussi des séjours un peu plus longs. Les gens partent peut-être un peu moins mais un peu plus longtemps", Pascale Jallet, déléguée générale du Syndicat national des résidences de tourisme.

"Dans les villes, on a des gens qui viennent de loin. Les Américains ils reviennent, les Asiatiques pas encore, mais les Britanniques sont beaucoup revenus... Au total, cela fait une très bonne activité", ajoute-t-elle. Mais la France n'est pas première sur le podium. Elle est devancée par l'Espagne qui a retrouvé sa place de numéro un en 2022 avec près de 65 milliards d'euros issus du tourisme.