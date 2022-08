Paris : après deux étés marqués par le Covid, le tourisme reprend enfin dans la capitale

REPORTAGE

Avec la fin de la crise sanitaire, les touristes du monde entier peuvent à nouveau venir visiter Paris. Et il est donc difficile de se frayer un chemin dans les rues de Montmartre cet été. Entre les perches à selfie et les guides de Paris, pas de doutes : les touristes sont de retour. Erin tient une boutique de souvenirs près du Sacré- Cœur, son magasin ne désemplit pas depuis deux mois.

"Les gens ont attendu deux ans pour dépenser"

"On est pas mal là, par rapport à l'année dernière", se réjouit-elle sur Europe 1. "Les gens ont attendu deux ans pour dépenser. Cette année, ils ont fait beaucoup de listes. Parce que je crois qu'il a des gens qui n'ont pas pu voyager et ça fait deux ans qu'ils n'ont pas pu donner de cadeaux. Donc là, ils achètent. Il y a des clients, ça fait plaisir à voir". Et pour cause, près de 10 millions de touristes sont venus visiter la capitale entre juin et août. Un niveau qui se rapproche presque de celui d’avant la crise sanitaire, selon Frédéric Hocquard, adjoint à la maire de Paris en charge du tourisme.

33 millions de touristes attendus à Paris cette année

"On est à peu près autour de 10 % en moins par rapport à l'année 2019. Mais on pense qu'à la fin de l'année, c'est en tout cas notre objectif pour la ville, on aura retrouvé un niveau de fréquentation touristique à Paris qui sera de l'ordre de ce qu'il y avait avant le Covid", explique-t-il au micro d'Europe 1. Malgré l’absence des touristes chinois, qui ne peuvent pas voyager depuis le début de la crise sanitaire, 33 millions de touristes sont attendus dans la capitale cette année.