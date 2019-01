Toulouse : une sœur dominicaine accusée d'agression sexuelle par une ancienne élève

Alice (nom d'emprunt donné par France 3), 52 ans, accuse l'une de ses anciennes enseignantes du collège de l'Annonciation près de Toulouse, de l'avoir agressée sexuellement lorsqu'elle avait 14 ans, révèle France 3 lundi.

Des agressions sexuelles et un harcèlement moral. "Cela a commencé par des baisers, puis des caresses sur le corps, jusqu'à aller plus loin", a confié Alice à France 3. Après avoir redoublé sa 4ème, la jeune fille se trouvait dans une chambre isolée de l'internat. Ces agressions sexuelles répétées, qui auraient duré un an, étaient accompagnées de harcèlement moral. Sœur Anna (nom d'emprunt) désignait Alice comme "le mal" lors des séances de catéchisme dont elle était responsable. Lors d'une retraite de trois jours, la religieuse aurait même fait subir une séance d'exorcisme à la jeune fille.

Des appels restés sans réponse. Plus tard, Sœur Anna aurait tenté à plusieurs reprises de parler à Alice, qui a toujours refusé. La dominicaine a même envoyé un mail lui demandant "pardon" sans préciser à quoi elle faisait référence. Bien qu'Alice n'ait jamais déposé plainte, elle a contacté la supérieure de son ancienne enseignante lorsque les souvenirs lui sont revenus, 20 ans plus tard. Elle s'est également adressée à l'Archevêque de Toulouse et au pape avec trois lettres, restée sans réponse. Seule la Corref (la Conférence des Religieux et religieuses de France), toujours selon Alice, a diligenté une enquête qui n'a pour l'instant rien donné.

"Sœur Anna, va-t’en !". Quant à Sœur Anna, 68 ans, elle a pris sa retraite deux ans plus tôt et s'est installée non loin de chez Alice. "Soeur Anna, va-t-en", lance la quinquagénaire à l'adresse de celle qu’elle accuse dans ce reportage diffusé par France 3. Car désormais, l'ancienne élève demande à ce que la religieuse, dont le puissant ordre dépend directement du Vatican, soit déplacée. Sans succès.