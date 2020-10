Thibault de Montbrial : "Il y a un activisme accru de la mouvance islamiste radicale en France"

INTERVIEW

Invité jeudi d'Europe 1, l'avocat Thibault de Montbrial, spécialiste de la sécurité intérieure, a alerté sur une montée de l'activisme au sein de l'islamisme radical. "Depuis quelques mois, il y a un activisme accru de toute la mouvance islamiste radicale en France, avec beaucoup de gens qui ont été condamnés pour terrorisme, mais pas seulement", assure-t-il au micro de Sonia Mabrouk.

"À chaque niveau du spectre, tout le monde monte d'un cran", dit-il encore. "Et on est monté d'un cran depuis un mois". Et l'avocat se demande "si on ne va pas vivre une troisième vague terroriste après la première de 2015-2016, puis celle du terrorisme endogène avec des attaques individuelles". Et de conclure : "Nous avons maintenant un terrorisme islamiste qui se structure en France même".

"C'était inéluctable"

"C'était inéluctable", estime Thibault de Montbrial. "Nous avons sur notre territoire des gens qui sont aguerris au combat, et qui ont la capacité de recruter, de former et de coordonner des gens".