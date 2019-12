Tempête : les accès à Ajaccio rouverts dimanche matin

À Ajaccio, le soleil est revenu dimanche matin mais le centre-ville est vide, a constaté une correspondante de l'AFP. Après la fermeture des axes routiers menant à la ville samedi soir, pour cause d'inondation, les échoppes du marché de Noël restent fermées par mesure de précaution en raison des risques de vents forts. Un rond-point est resté interdit aux véhicules ainsi que l'accès aux zones littorales. La préfecture et la mairie d'Ajaccio demandent d'éviter les promenades en bord de mer, anticipant "des vagues de 6 mètres".

L'aéroport toujours fermé jusqu'à lundi

Les départements corses sont en effet encore placés en vigilance orange "vent", "pluie-inondation" et "vague-submersion" jusqu'à lundi matin. Ce dimanche matin, les pluies se raréfiaient, et la décrue s'est engagée partout, constate Météo-France. Elle se poursuivra tout au long de la journée. Le vent d'Ouest à Nord-ouest en revanche se renforce du Golfe du Lion jusqu'à la Corse, générant de fortes vagues qui, associées à la houle de sud, vont contribuer à entretenir l'état de mer et provoquer un risque de submersion.

Aucun bateau n'entre ou ne part donc du port d'Ajaccio ce dimanche et l'aéroport, évacué samedi à la mi-journée, après la rupture d'une digue, est fermé jusqu'à lundi. Sur BFMTV, le maire Laurent Marcangeli a jugé "les dégâts importants" sur la piste d'atterrissage inondée. Il a estimé que la reprise du trafic ne se ferait "pas dans l'immédiat". Au micro d'Europe 1, il a aussi parlé de "dégâts assez impressionnants dans certaines communes" d'Ajaccio.