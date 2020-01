Tempête Gloria : où en sont les inondations dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales ?

REPORTAGE

Après le passage de la tempête Gloria dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, 2.000 habitants ont du être évacués de leur domicile pour échapper aux crues. Ils ont passé la nuit dans des gymnases ou d'autres salles mises à disposition par les communes. A Claira, un village des Pyrénées-Orientales situé au bord de l'Agly, les habitants évacués ne peuvent toujours pas rentrer chez eux après avoir passé la nuit dans une salle communale, même si la décrue du fleuve a débuté. L'Agly a baissé d'un mètre en quelques heures. Mais l'ordre d'évacuation est maintenu, notamment à cause des pluies prévues sur les reliefs jeudi matin.

"On a peur pour nos maisons"

Priscilla a passé la nuit sur un lit de camp avec ses deux enfants, et commence à trouver le temps long. "La nuit a été longue, et le sommeil très court. On a pas dormi. On attend", déplore-t-elle. "On a peur aussi, pour nos maisons et nos voitures. Il me tarde de rentrer chez moi".

Autour de ce gymnase, dans lequel beaucoup d'habitants du village ont passé la nuit, certaines rues sont inondées. L'eau est montée autour de la maison de David, qui a du prendre des précautions : "L'eau est au pas de la porte. S'il pleut, on aura de l'eau dans la maison. Ça ne se joue pas à grand chose", explique le Pyrénéen. "On débranche tout le courant en bas, on surélève les meubles, et on monte à l'étage".

Une cellule de crise

Dans l'Aude, le département voisin, la situation est aussi compliquée, comme en témoigne le maire de la commune de Limoux, Jean-Paul Dupré : "Par rapport à hier, ça s'est un peu amélioré. Le fleuve Aude avait atteint la côte de presque six mètres, avec des inondations des quartiers situés au bord de l'eau, et des infiltrations dans un nombre considérable de bâtiments", déplore le maire, qui espère que la situation va rapidement se rétablir. "Jeudi matin, nous étions à 2,70 mètres, et il y a eu une remontée qui nous amène à un peu plus de 3,5 mètres, avec quelques débordements. Mais les services de la préfecture prévoient que dans le courant de l'après-midi tout, cela va s'atténuer", espère Jean-Paul Dupré.

La mairie avait pris des disposition en amont. Une cellule de crise comprenant 70 pompiers, une soixantaine d'agents municipaux et 30 agents de protection civile a été mise en place, pour "rester à l'écoute des habitants qui ont besoin d'aide, de faire face aux demandes, et de les rassurer", explique le maire, qui évoque aussi l'aide psychologique dont la population pourrait avoir besoin.