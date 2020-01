En alerte orange, les Pyrénées-Orientales se préparent à l'arrivée de la tempête Gloria

REPORTAGE

Alors que les Pyrénées-Orientales, en alerte orange, se préparent à l'arrivée de la tempête Gloria, en Espagne l'heure est au bilan. La tempête Gloria a déjà fait quatre morts et une personne est encore portée disparue. À Barcelone, le vent continue de souffler et le calme n'est pas encore revenu. En bord de mer, les vagues sont très impressionnantes, certaines dépassent les huit mètres, selon le correspondant d'Europe 1 sur place.

"C'est flippant !"

Il y a de fortes rafales de vent, des branches de palmiers à terre, des scooters renversés. La plage de Barcelone est presque déserte. Certains s'y aventurent, comme Joseph, venu prendre des photos : "C'est flippant ! Je n'ai jamais vu une tempête comme ça. Il va y avoir du boulot pour remettre tout le sable, parce qu'ici, il a littéralement disparu !", explique le jeune Barcelonais. "Je n'avais jamais vu des vagues de cette taille, alors que j'ai toujours vécu ici", poursuit le jeune homme.

L'autoroute entre la France et l'Espagne est toujours coupée sur 60 kilomètres au sud de Perpignan, à cause de la neige et d'accidents de poids lourds. 1.700 camions sont bloqués sur place. Des centaines de routes sont fermées dans tout le pays, le trafic des trains est aussi perturbé à Valence et en Catalogne, notamment à cause inondations ou des arbres tombés sur les voies. En Espagne, le courant électrique a été rétabli presque partout.

1.000 foyers français privés d'électricité

En France, le village de Barcares, dans les Pyrénées-Orientales, se prépare à l'arrivée de fortes pluies dans les prochaines heures. Depuis hier déjà, le département connaît d'importantes averses, qui devraient s'intensifier dans la journée. Pour le moment, la neige est tombée sur les hauts plateaux du département, jusqu'à 40 centimètres sur les hauteurs. Il s'agit de neiges collantes, qui s'accrochent aux arbres et aux fils électriques, ce qui provoque de régulières coupures d'électricité. Le dernier bilan fait état de 1.000 foyers privés d'électricité.

Ce que l'on redoute le plus, notamment sur le littoral, c'est la montée des eaux. On craint des débordements dus au cumul de pluie, d'autant plus que le vent en bord de mer est puissant. Il pourrait gêner l'écoulement des cours d'eau. Déjà plusieurs routes départementales ont été coupées et sur la plage, des sacs de sables maintenus par des plots de bétons ont été installés pour éviter toute submersion par les vagues.