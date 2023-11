Tempête Ciaran : circulations des TER encore perturbées dans les régions touchées

Le trafic ferroviaire continue d'être perturbé vendredi matin après le passage de la tempête Ciaran, selon les sites TER régionaux de la SNCF, notamment en Bretagne, en Normandie ou dans les Hauts-de-France, avec une reprise prévue samedi sur certaines lignes. En Bretagne, aucun train ne circulera vendredi entre Saint-Brieuc et Brest, et aucune circulation n'est possible sur les lignes Lannion-Plouaret et Guingamp-Paimpol. Aucun TER n'est prévu entre Quimper et Brest, avec toutefois cinq allers-retours en autocar annoncés.

Du côté de la Normandie, le trafic ferroviaire reprend progressivement dans la matinée sur les axes Paris-Rouen-Le Havre, Rouen-Dieppe, Paris-Argentan et Paris-Caen. Une reprise progressive est attendue pour le reste des lignes à partir de 16H00. Toutefois, il n'y aura aucun train vendredi sur les axes Gisors-Serqueux, Lison-Cherbourg et Granville-Rennes, avec une reprise prévue pour samedi.

Une circulation légèrement perturbée en Nouvelle-Aquitaine

Dans les Hauts-de-France, aucun TER ne circulera jusqu'en début d'après-midi. Le trafic restera très perturbé le reste de la journée sur les lignes Lille-Valenciennes-Aulnoye, Lille-Douai-Arras-Amiens, Lille-Calais, Lille-Dunkerque, Lille-Lens, Lille-Béthune et Paris-Amiens. Le trafic "reprendra progressivement" le samedi dans la journée sur le reste du territoire de la région, assure la SNCF.

Quant aux Pays-de-la-Loire, des perturbations sont prévues sur certaines lignes, notamment entre Saumur et La Roche-sur-Yon et entre Caen et Le Mans. En Nouvelle-Aquitaine, la circulation reste "légèrement perturbée" entre Sainte-Eulalie et Bordeaux. La SNCF ne relève pas de perturbations particulières sur les réseaux TGV et Intercités.