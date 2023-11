Pascal Praud et vous - Tempête Ciaran : «Toute la terrasse s'est effondrée», un restaurateur évoque ses lourds dégâts

La tempête Ciaran, qui a balayé le nord-ouest de la France dans la nuit de mercredi à jeudi, a été l'une des plus puissantes. Des rafales de vent jusqu'à plus de 190 km/h ont notamment été enregistrées. Le restaurant de Jérémy, situé au bord du golfe du Morbihan, n'a pas été épargné. "Toute la terrasse s'est complètement effondrée. Tout est détruit, les bois sont arrachés, une partie du toit s'est arrachée aussi... C'est une catastrophe", explique-t-il jeudi dans l'émission Pascal Praud et vous, espérant que le gouvernement acte la situation de catastrophe naturelle.