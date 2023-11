Tempête Ciaran : à Cherbourg, habitants et agents municipaux réparent les dégâts

Parka orange sur le dos, bottes aux pieds et visseuse à la main, Jackie finit de fixer les dernières planches de sa palissade, balayée par les fortes rafales de vent de la tempête Ciaran à Cherbourg, dans la Manche. "Il y a une vingtaine de mètres de palissades couchées, comme le portail et le portillon", explique-t-il à Europe 1. "Les systèmes de fermeture électrique ont cédé", poursuit cet habitant du front de mer.

Jackie s'estime d'ailleurs chanceux. Sur le boulevard, juste devant chez lui, les dégâts sont beaucoup plus importants. Arbres arrachés, câbles électriques coupés, panneaux renversés... Depuis la nuit de mercredi à jeudi, Sullivan et son équipe d'agents municipaux s'affairent pour sécuriser la chaussée.

Plus de 1.400 interventions pour des arbres déracinés dans la Manche

"Si on voit que (l'arbre) penche et que les racines commencent à se soulever, on le met en sécurité et on préfère l'abattre", indique cet agent auprès d'Europe 1, qui détaille la manœuvre : "On le met au sol avant qu'il tombe sur des voitures ou sur un trottoir". Depuis cette nuit, son équipe a procédé à la mise en sécurité de trois arbres de la ville.

Au total, plus de 1.400 interventions de ce type ont dû être réalisées sur l'ensemble du département de la Manche. Par chance, aucun blessé n'est à déplorer. La tempête n'a fait que des dégâts matériels.