Tempête Caetano : près de 47.000 foyers encore sans électricité ce samedi matin

Quelque 47.000 foyers restent privés d'électricité samedi matin, principalement en Normandie et dans les Pays de la Loire, après le passage de la tempête Caetano l'avant-veille, a annoncé le gestionnaire du réseau électrique Enedis. "Ce matin à 8H heures, il reste 47.000 clients privés d'alimentation. Plus de 80% des clients qui avaient été privés d'électricité ont été réalimentés", a souligné Enedis dans un communiqué.

2.200 techniciens et 400 prestataires mobilisés

Le nombre de foyers sans électricité, qui était monté "jusqu'à 270.000 dans la nuit du jeudi à vendredi", n'était plus que de 75.000 vendredi soir, selon un précédent bilan. Samedi matin, les régions les plus touchées par des coupures de courant sont "la Normandie (19.000) et les Pays de la Loire (14.000)", a détaillé Enedis.

Le gestionnaire a rappelé avoir mobilisé en avance 2.200 de ses techniciens et 400 prestataires, en précisant que ceux-ci "sont mobilisés sur les dépannages depuis que les conditions de sécurité de déplacement sont remplies", après ce premier épisode neigeux de la saison, lors duquel les vents ont soufflé jusqu'à 130 km/h.