Tempête Caetano: cinq personnes en urgence absolue après un accident dans le Val-de-Marne impliquant un bus

Cinq personnes se trouvaient en urgence absolue après un accident "grave" jeudi soir sur une autoroute dans le Val-de-Marne impliquant un bus, quatre voitures et un deux-roues, a-t-on appris vendredi auprès de la préfecture et des pompiers de ce département placé en vigilance orange en raison de la tempête Caetano.

L'une des victimes en urgence absolue était "incarcérée" à l'arrivée des secours vers 23H30 jeudi sur l'autoroute A6b, au niveau de la commune de Chevilly-Larue (Val-de-Marne), où a eu lieu l'accident, a précisé une source policière à l'AFP. Cet événement est "directement lié aux conditions météorologiques dégradées suite au passage de la tempête Caetano", a ajouté cette source policière.

31 personnes en urgence relative

Selon les pompiers et la préfecture du Val-de-Marne contactés par l'AFP, 31 personnes ont par ailleurs été blessées plus légèrement et se trouvaient en urgence relative. Les circonstances précises de cet accident n'étaient pas encore connues vendredi matin.

Météo-France a signalé que 31 départements étaient encore placés vendredi en vigilance orange neige, verglas et vent, en lien avec la tempête, contre une cinquantaine jeudi.