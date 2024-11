SNCF : plusieurs centaines de passagers bloqués la nuit dans les Landes

Plusieurs centaines de passagers de de TER et TGV ont été bloqués plusieurs heures dans les Landes dans la nuit de vendredi à samedi après une panne électrique sur le réseau, a-t-on appris samedi auprès de la SNCF. Deux cents passagers d'un TER, parti d'Hendaye en fin d'après-midi à destination de Bordeaux, ont d'abord été coincés dans leurs wagons vers Ychoux, dans le nord des Landes, après une rupture de caténaire, selon la SNCF.

Vers 0h30, les passagers du TER ont été transbordés dans un TGV Hendaye-Paris, immobilisé en gare de Morcenx-la-Nouvelle, à 40 km au sud.

Des secours mobilisés sur place

Des gendarmes et des pompiers ont été déployés pour appuyer les service de secours de l'opérateur ferroviaire.

Les 600 passagers ont tous été déposés en gare de Bordeaux à 03h00 dans la nuit, avec jusqu'à 9 heures de retard pour les passagers du TER. La SNCF a présenté ses excuses aux voyageurs impactés. Elle leur a proposé une nuit d’hôtel et un nouveau billet pour le lendemain. De plus, un dédommagement équivalent à 150% du prix de leur billet leur sera accordé. Au total, plusieurs trains et "près de 1.000 de passagers" ont été retardés par cet indicent électrique, rétabli dans la nuit, a indiqué sur RTL samedi le ministre délégué chargé des Transports François Durovray.

Une mobilisation saluée par le ministre des Transports

"Évidemment, je m'associe aux difficultés qui ont été vécues par les usagers. C'est toujours très pénible. Et d'un autre côté, vous imaginez la mobilisation de tous les acteurs de la SNCF, les préfectures, la protection civile (...). Ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y a une mobilisation totale des services", a ajouté François Durovray.

