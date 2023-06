Températures élevées, orages à répétition, humidité... le climat français devient-il tropical ?

Nuits étouffantes, orages à répétition, mini-tornades, pluies intenses, canicules et pics à 40 degrés, humidité dans l’air… En ce début d’été en France, le climat se détraque et ressemble de plus en plus à une météo tropicale. En cause, le dérèglement climatique qui s’accélère.

Dans les faits, il ne faut pas s'attendre à un climat à proprement parler tropical dans l'Hexagone. La structure atmosphérique française n'est pas la même que dans les tropiques. En revanche, notre climat va devenir plus méditerranéen et sera assorti de phénomènes extrêmes intenses et fréquents tels que les orages et les vagues de chaleur. Ces événements-là qui vont s'amplifier pendant les 30 prochaines années.

Des saisons bouleversées

Ainsi, après 2050, les Français connaîtront en moyenne une cinquantaine de nuits tropicales par an, ces nuits où la température ne descend pas en dessous des 20 degrés. "Cette atmosphère plus chaude, elle intensifie le cycle de l'eau. Elle peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus par degré de réchauffement, donc ça peut donner localement lieu à des pluies plus intenses", explique Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe numéro un du GIEC.

Et l'autre problème, c'est "qu'une atmosphère plus chaude, elle peut vider plus rapidement les sols de leur humidité", souligne la scientifique au micro d'Europe 1. Les saisons seront également bouleversées, avec "un hiver plus doux, un raccourcissement des périodes intermédiaires printemps-automne et puis un allongement des caractéristiques estivales.