Orages : dix départements placés en vigilance orange du Sud-Ouest au Centre

Météo-France a placé en vigilance orange orages dix départements sur une diagonale allant du Sud-Ouest au Centre entre 21h00 et 03h00 dans la nuit de mercredi à jeudi, la troisième alerte de ce type en trois jours. Les départements concernés sont le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Charente, la Corrèze, la Haute-Vienne, la Creuse, l'Indre, le Cher, la Nièvre et l'Yonne.

10 départements en #VigilanceOrange ⛈️#orages : reprise du risque pluvio-orageux cet après-midi par le Sud-Ouest. Orages plus marqués en soirée du Limousin au Centre et gagnant vers la Bourgogne.

— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 21, 2023

Dans son bulletin de 10h10, Météo-France annonce une "situation fortement orageuse d'été nécessitant une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque de phénomènes violents, forts cumuls de pluie en peu de temps, de chute de grêle, et localement fortes rafales de vent".

Des rafales "à plus de 130km/h"

Des phénomènes similaires avaient déjà été observés dans les vingt-deux départements placés en vigilance orange orage dans la nuit de mardi à mercredi, avec notamment des rafales de vent "à plus de 130 km/h" observées localement dans le Sud-Ouest.

Dans le Tarn-et-Garonne, les pompiers sont intervenus 270 fois dans la nuit. Un homme a notamment été placé en urgence absolue, après avoir été touché à la tête après l'effondrement d'une véranda. Plus de 9.500 foyers ont été privés d'électricité dans ce même département, et plus de 6.500 dans le Gers selon Enedis.

Un peu plus à l'Ouest, de fortes chutes de pluie et de grêle ont touché des villages dans les Pyrénées-Atlantiques, tapissant les sols de gros grêlons, qui ont endommagé des cultures et entraîné des inondations localisées.