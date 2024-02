Seine-Saint-Denis : un homme en arrêt cardio-respiratoire après des échanges de tirs avec la police

Soutien aux policiers intervenus suite au déclenchement d’un téléphone ☎️ femme en très grand danger, qui ont dû riposter, après avoir été la cible de tir d’arme à feu, à #NoisyleGrand.

Protéger toutes et tous, surtout les plus vulnérables, avec courage et abnégation, parfois au… pic.twitter.com/iZeAKUG8ZK