Violences conjugales : 271.000 victimes enregistrées en 2023, +10% sur un an

Quelque 271.000 victimes de violences conjugales, en très grande majorité des femmes, ont été enregistrées par les forces de sécurité en 2023, soit une hausse de 10% sur un an, a annoncé mercredi le ministère de l'Intérieur. Le nombre de victimes enregistrées "a doublé depuis 2016", précise dans un communiqué le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) qui inscrit cette hausse dans le "contexte de libération de la parole et d'amélioration des conditions d'accueil des victimes".

Certains départements particulièrement

Comme les années précédentes, la très grande majorité des victimes sont des femmes (85%) alors que les mis en cause sont le plus souvent des hommes (86%), relève le SSMSI. Selon le ministère de l'Intérieur, les deux-tiers des violences conjugales (64%) consistent en des violences physiques. Trente-deux pour cent des victimes ont subi des violences verbales ou psychologiques, dont du harcèlement moral (17%), des menaces (12%), des atteintes à la vie privée (1%) ou des injures et diffamations (1%). Quatre pour cent ont été victimes de violences sexuelles.

Pour 2% des victimes de harcèlement moral, les faits ont mené au suicide ou à une tentative de suicide, précise le SSMSI. Comme en 2022, le Pas-de-Calais, la Réunion, le Nord, la Somme et la Seine-Saint-Denis "figurent parmi les départements qui affichent les plus forts taux de victimes enregistrées pour 1.000 habitantes" âgées de 15 à 64 ans, selon le ministère.