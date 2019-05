Tarifs du gaz, CSG, carburant... Ce qui change au 1er mai

Outre les craintes d'éventuels débordements en marge de manifestations, la journée fériée du 1er mai sera marquée par plusieurs changements touchant au pouvoir d'achat des Français. Ils concernent les tarifs réglementés du gaz, la CSG et le prix des carburants... seulement en Auvergne-Rhônes-Alpes. Europe 1 fait le point sur les mesures qui entrent en vigueur.

Baisse des tarifs réglementés du gaz

La première évolution concerne les tarifs réglementés du gaz naturel. Après une baisse de 1,91% en avril, ils vont diminuer de 0,6% en moyenne au 1er mai, dans le cadre des mesures annoncées en fin d'année dernière pour tenter d'apaiser le mouvement des "gilets jaunes". Cette baisse se poursuivra en juin, avec une baisse de 0,45%. Elle concerne les 4,5 millions de Français soumis aux tarifs réglementés d'Engie.

Baisse de la CSG pour certains retraités...

C'est une autre annonce d'Emmanuel Macron, formulée fin 2018 pour apaiser la crise des "gilets jaunes" et particulièrement des retraités. "Pour ceux qui touchent moins de 2.000 euros par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de la CSG subie cette année", avait promis le chef de l'État, évoquant un effort "trop important" et "pas juste". Cette baisse entre en vigueur au 1er mai : la CSG passera de 8,3% à 6,6% pour les retraités dont la pension est comprise entre 1.200 et 2.000 euros. 3,5 millions de foyers sont concernés.

... Et remboursement du trop-versé

Pour compenser le délai écoulé entre l'annonce du chef de l'État et son entrée en vigueur, justifiée par la complexité du système de retraites, géré par 42 caisses différentes, le mois de mai sera aussi celui du remboursement pour les foyers concernés par la baisse de la CSG. Ceux-ci ont en effet continué de payer un prélèvement à 8,3% depuis janvier : la différence leur sera remboursée le 9 mai.

Baisse du prix du carburant en Auvergne-Rhône-Alpes

Le changement ne concerne que les habitants de la région présidée par Laurent Wauquiez. En décembre, ce dernier avait annoncé son intention de baisser de 20% sa taxe sur les carburants, afin que "pour chaque plein effectué, les automobilistes (bénéficient) d'une baisse de 10 centimes". La région perdra ainsi une recette de 17 millions d'euros, selon le président des Républicains cité par La Montagne.